صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا میں فضائی آلودگی اور سموگ کی شدت برقرار رہی

  • سرگودھا
سرگودھا میں فضائی آلودگی اور سموگ کی شدت برقرار رہی

سرگودھا میں فضائی آلودگی اور سموگ کی شدت برقرار رہی ایٔر کوالٹی انڈیکس 370 ریکارڈ کیا، شہریوں کو سانس لینے میں دشواری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں فضائی آلودگی اور اسموگ کی شدت سوموار کے رو ز بھی برقرار رہی ،ایٔر کوالٹی مانیٹرنگ ذرائع کے مطابق شہر کا ایٔر کوالٹی انڈیکس 370 تک ریکارڈ کیا گیا، فضا میں باریک آلودہ ذرات کی مقدار2.5پی ایم کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں دشواری، آنکھوں میں جلن اور گلے کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہاہے ۔ اس صورتحال میں بچے ، بزرگ اور سانس کے امراض میں مبتلا افراد زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے ،ماہرین صحت نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے ، غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کرنے اور باہر جاتے وقت معیاری حفاظتی ماسک استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے ۔ شہریوں کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ فضائی آلودگی کی شدت کے دوران کھلی فضا میں ورزش اور غیر ضروری جسمانی مشقت سے اجتناب کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پیشہ ور بھکاریوں کی بھر مار، اینٹی بیگری مہم غیر مئوثر مافیا شہریوں کیلئے پریشانی کا باعث بن گیا

میٹرو روٹ پر واسا سیوریج لائنز کی منتقلی کیلئے تجاویز طلب

اقبال کا پیغام خودی، بلند حوصلے کی تجدید کا درس :وقار اکبر

سیوریج لائن کی تنصیب کے بعد اکال والا روڈ تاحال تعمیر نہ ہو سکی

ترقیاتی پروگرام کے تحت ٹوبہ کی گلیوں کی تزئین و آرائش

اٹھارہ ہزاری میں سموگ کا راج، شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد