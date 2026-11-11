صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکمرانوں کے پاس عوامی فلاح و بہبود کا کوئی ایجنڈا نہیں ،ممتاز اختر کاہلوں

  • سرگودھا
حکمرانوں کے پاس عوامی فلاح و بہبود کا کوئی ایجنڈا نہیں ،ممتاز اختر کاہلوں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بیوروکریسی کے سر پر حکومت کرنے والے اب ان کو نوازنے کے لیے ایک اشاریہ آٹھ ارب روپے کے تحفے دینے جا رہے ہیں اور یہ رقم پٹرول لیوی کی مد میں غریب موٹر سائیکل سواروں سے وصول کی جا رہی ہے۔

 کیونکہ 47 فارم پر آنے والے ان حکمرانوں کے پاس عوامی فلاح و بہبود کا کوئی ایجنڈا نہیں سوائے لوٹ مار کے یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا بچہ بچہ قرض میں دبتا جا رہا ہے سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما الحاج ممتاز اختر کاہلوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان قرضوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے جبکہ ہمارے ملک میں گندم کا بحران جنم لینے جا رہا ہے بیوروکریسی کو نوازنے کے لیے گاڑیاں اور قیمتی تحائف دیے جا رہے ہیں وزیراعلی 11 روپے کی لاگت سے جہاز خریدنے میں لگی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر