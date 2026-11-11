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مونجی کوآگ لگانے والا کاشتکار پکڑا گیا

  • سرگودھا
مونجی کوآگ لگانے والا کاشتکار پکڑا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مونجی کی پرالی کو آگ لگانے والاکاشتکار قانون کی زد میں آ گیا ْموضع شاہ حسین میں اطلاع ملنے پر ایکشن لیتے ہوئے محمد اسلم کو پابندی کے باوجود مونجی کی پرالی کو آگ لگاتے ہوئے پکڑ لیا ۔

مونجی کی پرالی کو آگ لگانے والاکاشتکار قانون کی زد میں آ گیا ْموضع شاہ حسین میں اطلاع ملنے پر ایکشن لیتے ہوئے محمد اسلم کو پابندی کے باوجود مونجی کی پرالی کو آگ لگاتے ہوئے پکڑ لیا ۔

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