صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اس وقت پاکستان کے عوام لاوارث ہو چکے ہیں ،ندیم اکرم چیمہ

  • سرگودھا
اس وقت پاکستان کے عوام لاوارث ہو چکے ہیں ،ندیم اکرم چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے اصل وارث پاکستان کے عوام لاوارث ہو چکے ہیں۔

 جبکہ بیوروکریٹس اور اس ملک پر برسر اقتدار حکمران لوٹ مار کی انتہا کر رہے ہیں اگر عوام اپنے حق کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کے لیے باہر نہ نکلی تو آنے والے دنوں میں ان کے منہ سے روٹی کا نوالہ بھی چھین لیں گے 110 روپے لیوی پٹرول پر فی لیٹر قوم کی جیبوں پر ڈاکے مارے جا رہے ہیں مگر کوئی بھی بولنے والا نہیں ہر کوئی ادارے کے سربراہ اپنے اپنے حصے وصول کر کے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں جبکہ باقی میرا پاکستان لٹ رہا ہے اگر لوٹ مار کا یہی معیار رہا تو آنے والے دنوں میں پاکستان مکمل طور پر معاشی تباہی کا نمونہ پیش کر رہا ہوگا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر