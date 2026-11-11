صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

1090روپے والے دس کلو آٹے کے تھیلے کی کوالٹی چیک کرنے کا حکم

  • سرگودھا
1090روپے والے دس کلو آٹے کے تھیلے کی کوالٹی چیک کرنے کا حکم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صوبائی حکومتی ہدایت پر 1090روپے والے دس کلو آٹے کے تھیلے کی کوالٹی چیک کرنے کیلئے تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور فوڈ اتھارٹی افسران کو احکامات جاری کر دیئے گئے۔

اورکہا گیاہے کہ وہ آٹے کے معیار کو چیک کرنے کیلئے تمام اقدامات بروئے کار لائیں اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائیگی ذرائع کے مطابق جو فلور مل اور آٹا چکیاں غیر معیاری آٹا تیار کرکے فروخت کررہی ہیں انہیں فوری سیل کرنے کے ساتھ ساتھ گندم کا کوٹا بھی بند کردیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر