صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا میں جعلی شہد کی تیاری اور فروخت کا انکشاف

  • سرگودھا
سرگودھا میں جعلی شہد کی تیاری اور فروخت کا انکشاف

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) شہر کے مختلف علاقوں میں جعلی شہد کی تیاری اور فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔

ذرائع کے مطابق سردی کی آمد کے پیش نظر میانوالی اور دیگر علاقوں سے آنے والے بعض افراد مختلف علاقوں میں کرائے کے مکان حاصل کرکے جعلی شہد تیار کر رہے ہیں۔تیار کردہ شہد پر مختلف کمپنیوں کی پیکنگ کے لیبل لگا کر دیہی اور شہری علاقوں میں فروخت کیا جا رہا ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ جعلی شہد کی تیاری میں گلوکوز، چینی اور رنگ استعمال کیا جاتا ہے، جسے بعدازاں مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے۔ محکمہ فوڈ اتھارٹی سمیت متعلقہ ادارے اس مبینہ کاروبار کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

موجودہ حالات میں تحمل سے کام لینے کی ضرورت ،نجیب خان

چیئرمین سی ڈی اے کی پارک انکلیو میں کھلی کچہری ،مسائل سنے

کھاد اور زرعی ادویات میں ملاوٹ کرنیوالوں کارروائی ہوگی ،عاشق کرمانی

کمشنر راولپنڈی سے جائیکا کے وفد کی ملاقات ،ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری ،شکایات کے حل کیلئے احکامات جاری

ڈی سی مری کا سپیشل ایجوکیشن سنٹر کا دورہ ،کام کی رفتار تیز کرنیکی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم یرغمال ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قلعے کی لائبریری سے یونیورسٹی کی لائبریری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاست اور نظریات کا اچار
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کی جنت میں جانے کی خواہش
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (سوم)
مفتی منیب الرحمٰن