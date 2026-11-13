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ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد، مقدمہ درج

  • سرگودھا
ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد، مقدمہ درج

کندیاں (نمائندہ دنیا) ہرنولی پولیس کی کاروائی، ملزم گرفتار، اسلحہ آتشیں برآمد، مقدمہ درج ۔ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے۔۔۔۔۔

ایس ایچ او تھانہ ہرنولی سب انسپکٹر وسیم اکبر خان اور انکی ٹیم نے دوران چیکنگ محمد عثمان ولد ہاشم خان سکنہ حمید کوٹ سے رائفل رپیٹر 12 بور برآمد کی جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ ہرنولی میں مقدمہ درج کر لیا

 

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