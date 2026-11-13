رائفل 44 بور برآمد ، ملزم گرفتار
موچھ (نمائندہ دنیا)ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے۔۔
ایس ایچ او تھانہ پائی خیل سب انسپکٹر شاہد عزیز اور انکی ٹیم نے دوران چیکنگ مقدر خان ولد فتح خان سکنہ پائی خیل سے رائفل 44 بور برآمد کی جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ پائی خیل میں مقدمہ درج کر لیا۔
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