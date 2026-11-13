و ز یر اعظم اپو ز یشن کے ساتھ نئے جھگڑے چھیڑنے کی بجا ئے اعتما د بحال کریں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی و سماجی رہنماء غلام قادر جام نے کہا ہے کہ و ز یر اعظم اپو ز یشن کے ساتھ نئے جھگڑے چھیڑنے کی بجا ئے اعتما د بحال کریں۔
تاریخی مہنگا ئی کے با عث عوا م حکو مت کی طرف ریلیف کیلئے د یکھ ر ہے ہیں عوا م کو نفرت اور تقسیم کی سیاسی نہیں بلکہ اپنے معاشی مسائل کا حل چا ہیے معاشی بحرا ن تعلیمی مسائل اور غیر معمولی بے ر و ز گا ر ی کے موجو د ہ دور میں حکومت اور سیاسی جماعتوں کی ذمہ د ار ی بڑھ گئی ہیں تاریخی غر بت مہنگا ئی کے د ور ا ن عوا م صرف اور صرف اپنے لیے ریلیف چا ہتے ہیں ۔بلند و با نگ دعو ؤ ں سے عوا م کو کو ئی غرض نہیں حکو مت عوا م کو ریلیف فراہم کر نے کیلئے ہر ممکن اقداما ت اٹھا ئے ا پو ز یشن کے ساتھ حکو مت کو ٹکرا ؤ بھی کسی صور ت بھی موجودہ حا لا ت میں مناسب نہیں عوامی مسائل کا حل ناگزیر ہے
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments