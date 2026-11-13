صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

و ز یر اعظم اپو ز یشن کے ساتھ نئے جھگڑے چھیڑنے کی بجا ئے اعتما د بحال کریں

  • سرگودھا
و ز یر اعظم اپو ز یشن کے ساتھ نئے جھگڑے چھیڑنے کی بجا ئے اعتما د بحال کریں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی و سماجی رہنماء غلام قادر جام نے کہا ہے کہ و ز یر اعظم اپو ز یشن کے ساتھ نئے جھگڑے چھیڑنے کی بجا ئے اعتما د بحال کریں۔

 تاریخی مہنگا ئی کے با عث عوا م حکو مت کی طرف ریلیف کیلئے د یکھ ر ہے ہیں عوا م کو نفرت اور تقسیم کی سیاسی نہیں بلکہ اپنے معاشی مسائل کا حل چا ہیے معاشی بحرا ن تعلیمی مسائل اور غیر معمولی بے ر و ز گا ر ی کے موجو د ہ دور میں حکومت اور سیاسی جماعتوں کی ذمہ د ار ی بڑھ گئی ہیں تاریخی غر بت مہنگا ئی کے د ور ا ن عوا م صرف اور صرف اپنے لیے ریلیف چا ہتے ہیں ۔بلند و با نگ دعو ؤ ں سے عوا م کو کو ئی غرض نہیں حکو مت عوا م کو ریلیف فراہم کر نے کیلئے ہر ممکن اقداما ت اٹھا ئے ا پو ز یشن کے ساتھ حکو مت کو ٹکرا ؤ بھی کسی صور ت بھی موجودہ حا لا ت میں مناسب نہیں عوامی مسائل کا حل ناگزیر ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ