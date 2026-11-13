رکنی گینگ گرفتار،مال مسروقہ اور کلاشنکوف سمیت غیر قانونی اسلحہ برآمد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں راہزنوں کے خلاف پولیس کی بڑی کارروائی، 2 رکنی گینگ گرفتار،بھاری مالیت کا مال مسروقہ اور کلاشنکوف سمیت غیر قانونی اسلحہ برآمدکر لیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق ڈی پی او سرگودھا توقیر محمد نعیم کے احکامات پر ایس ایچ او تھانہ کڑانہ امتیاز حسین نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے راہزنی کی وارداتوں میں ملوث دو ملزمان حسیب اﷲ اور علی حسن کو گرفتار کر لیا۔
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