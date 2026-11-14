نو ازشر یف کا ر ڈ یا لو جی انسٹی ٹیوٹ لو گوں کیلئے ایک تحفہ، مرزافضل ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگود ہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے کہا ہے کہ ۔۔
سرگودہا میں نو ازشر یف کا ر ڈ یا لو جی انسٹی ٹیوٹ حکو مت کا سرگودہا ڈویثرن کے لو گو ں کے لیے ایک تحفہ ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ نو ازشر یف انسٹی ٹیوٹ آف کا ر ڈ یا لو جی کو پور ی استعداد کے ساتھ فعا ل کیا جا ئے تا کہ لوگوں کو بہتر سے بہتر علاج معالجہ کی سہو لیات میسرآ سکیں ا مر ا ض قلب کے مریضوں کی بڑھتی ہو ئی شرح تشویشنا ک ہے حکو مت جلد ا ز جلد ا س کا رڈ یا لو جی انسٹی ٹیوٹ کو بھرپور استعداد کے ساتھ فعا ل کر ے۔
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