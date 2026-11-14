کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ، موسم سرد ہو گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہر اور گردونواح میں جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش نے موسم کا مزاج بدل دیا۔
گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش سے خنکی میں اضافہ ہوگیا اور سردی کی آمد کا احساس نمایاں ہونے لگا۔ بارش کے باعث فضا میں موجود گردوغبار اور آلودگی میں کمی آنے سے سموگ کی شدت کم ہوئی جبکہ ایٔر کوالٹی انڈیکس (AQI) میں بھی بہتری دیکھنے میں آئی۔
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