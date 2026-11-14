صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر خموشاں اتھارٹی غیر فعال ہونے سے ماڈل قبرستان بھی غیر فعال

  • سرگودھا
شہر خموشاں اتھارٹی غیر فعال ہونے سے ماڈل قبرستان بھی غیر فعال

شہر خموشاں اتھارٹی غیر فعال ہونے سے ماڈل قبرستان بھی غیر فعال ماڈل قبرستانوں کے ساتھ ڈیوٹی دینے والے ملازمین ضلع کونسلوں میں ضم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث شہر خموشاں اتھارٹی غیر فعال ہونے سے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے متعدد اضلاع میں بنائے گئے ماڈل قبرستان غیر فعال ہو کر رہ گئے ہیں، حکومت نے وفات پا جانے والے شہریوں کی بہتر انداز میں تدفین کے لیے ماڈل قبرستان بنائے تھے ، اس سلسلہ میں سرگودھا میں بھی ایک ماڈل قبرستان بنا کر عملہ تعینات کیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں فنڈز کی عدم فراہمی حکومت کی عدم توجہی کے باعث ماڈل ماڈل قبرستان غیر فعال ہونے پر ان ماڈل قبرستانوں کے ساتھ ڈیوٹی دینے والے ملازمین کو ضلع کونسلوں میں ضم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ان ماڈل قبرستانوں کی کارکردگی مزید ٹھپ ہوکر رہ گئے ہیں، جس سے خرچ نہ ہونے باعث کروڑوں کے فنڈ ضائع ہو گئے ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈی سی کا شہر اور دیہی علاقوں کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ

دھی رانی پروگرام110:مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادیاں

وزیرآباد :صفائی آپریشن کیلئے عوامی آگاہی مہم تیز کرنے کا فیصلہ

وفاقی محتسب کی مداخلت پر سٹیٹ لا ئف نے شہری کوسوا2لاکھ روپے ادا کر دیئے

ستھرا پنجاب کی اینٹی لٹرنگ اور اینٹی سموگ آگاہی مہم جاری

حافظ آباد:واسا کے بھاری بلوں کیخلاف شہری سراپا احتجاج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
حلوہ، میٹھے کے بغیر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مالِ مسروقہ اور دل سے اٹھتی ہوک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سیاست کو ری سیٹ کرنے کی خواہش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
ذیابیطس کا پھیلتا مرض
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (4)
مفتی منیب الرحمٰن