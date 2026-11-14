کرشنگ سیزن، خصوصی ٹریفک پلان تیار
صبح 8 سے رات 10بجے تک کسی بھی شاہراہ پر گنے سے لوڈ ٹرالیوں کی آمدورفت پر پابندی عائد کرنیکا فیصلہ اس مرتبہ سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی جامع پلان تیار ،دن کے اوقات میں لوڈ ٹرالیوں کو پٹرول پمپ پر کھڑا کیا جائیگا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں شوگر ملز کے کرشنگ سیزن کے دوران ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے ، شاہراہوں پر طویل قطاروں اور ممکنہ حادثات کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹریفک پلان کو حتمی شکل دے دی گئی، حکمت عملی کے تحت صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک کسی بھی شاہراہ پر گنے سے لوڈ ٹرالیوں کی آمدورفت پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، جبکہ انہیں صرف رات 10 بجے کے بعد سفر جاری رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق سابقہ کرشنگ سیزنز میں گنے سے بھری ٹرالیوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر آنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے ، شاہراہوں پر گاڑیوں کی قطاریں لگنے اور حادثات کے خدشات بڑھنے جیسے مسائل سامنے آئے تھے ، جس کے پیش نظر اس مرتبہ سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی متبادل انتظامات اور ٹریفک کنٹرول کا جامع پلان تیار کیا جا رہا ہے ۔ مجوزہ پلان کے مطابق دن کے اوقات میں گنے سے لوڈ ٹرالیوں کو کسی کھلے مقام یا پیٹرول پمپ پر کھڑا کیا جائے گا ۔
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