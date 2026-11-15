صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے 2بھٹہ مالکان کو جرمانہ

  • سرگودھا
زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے 2بھٹہ مالکان کو جرمانہ

واں بھچراں (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر شاہد عباس کاٹھیا کی ہدایت اور اسسٹنٹ کمشنر میانوالی فیصل عمران کی نگرانی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحفظ ماحولیات محمد ارشد چغتائی نے اے پی آئی ٹیم کے ہمراہ واں بھچراں اور شادیہ کے علاقوں میں مختلف اینٹوں کے بھٹوں کی انسپکشن کی۔

اس دوران زگ زیگ ٹیکنالوجی کے مطابق بھٹے نہ چلانے پر دو بھٹہ مالکان کو 50، 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ مجموعی طور پر ایک لاکھ روپے جرمانہ وصول کرنے کے علاوہ اینٹوں کی بھرائیاں بھی موقع پر مسمار کر دی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تبدیلی کے خواب؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
نالائقی اور بہت کچھ اور کی لمبی داستان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان کا نیا طویل سفر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نئے صوبوں کا قیام اور اہلِ سیاست کا امتحان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسمیاتی کٹھنائیاں اور ہمارے رویے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سیاسی پسپائی
محمد عبداللہ حمید گل