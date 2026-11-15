صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی : 140 کلو مردار گوشت برآمد، تلف، مالک پر مقدمہ

  • سرگودھا
سلانوالی : 140 کلو مردار گوشت برآمد، تلف، مالک پر مقدمہ

سلانوالی : 140 کلو مردار گوشت برآمد، تلف، مالک پر مقدمہ لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد گوشت انسانی صحت کے لیے مضر قرار دے کر تلف کر دیا گیا

سلانوالی (نمائندہ دنیا)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے سلانوالی کے نواحی علاقے میں چھاپہ مار کر ہوٹلوں کو سپلائی کے لیے فریز کیا گیا 140 کلوگرام مردار گوشت برآمد کر لیا۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد گوشت انسانی صحت کے لیے مضر قرار دے کر تلف کر دیا گیا، جبکہ گوشت کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔خفیہ اطلاع پر پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودھا کے سیفٹی آفیسر محمد اظہر اقبال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چک نمبر 127 شمالی میں محسن فلور ملز کے قریب محمد وارث ولد اللہ دتہ کے ڈیرے پر چھاپہ مارا۔ وہاں کھڑے لوڈر رکشہ نمبر 5810 ایس جی یو میں رکھے ڈیپ فریزر سے 140 کلوگرام مردار گوشت برآمد ہوا۔فوڈ اتھارٹی ٹیم نے محکمہ لائیو اسٹاک کے حکام کو اطلاع دی، جس پر ویٹرنری ڈاکٹر وسیم حیدر بھی موقع پر پہنچ گئے ۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد گوشت کو انسانی صحت کے لیے مضر قرار دیتے ہوئے تلف کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ مذکورہ گوشت شہر کے ہوٹلوں میں سپلائی کیا جانا تھا۔ بعدازاں تھانہ سلانوالی پولیس نے سیفٹی آفیسر محمد اظہر اقبال کی مدعیت میں فوڈ اتھارٹی ایکٹ کی دفعات کے تحت گوشت کے مالک محمد وارث کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تبدیلی کے خواب؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
نالائقی اور بہت کچھ اور کی لمبی داستان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان کا نیا طویل سفر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نئے صوبوں کا قیام اور اہلِ سیاست کا امتحان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسمیاتی کٹھنائیاں اور ہمارے رویے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سیاسی پسپائی
محمد عبداللہ حمید گل