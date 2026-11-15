گیس لو ڈشیڈنگ سے لوگ پریشان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنما مہر محسن رضا ارائیں نے کہا ہے کہ سر د ی کی آ مد کے ساتھ ہی ضلع بھر میں سو ئی گیس کی لو ڈشیڈنگ اور کم پر یشر سے لو گ پر یشان ہیں اور بچے بغیر ناشتہ کے سکو ل جا تے ہیں۔
سیاسی و سماجی رہنما مہر محسن رضا ارائیں نے کہا ہے کہ سر د ی کی آ مد کے ساتھ ہی ضلع بھر میں سو ئی گیس کی لو ڈشیڈنگ اور کم پر یشر سے لو گ پر یشان ہیں اور بچے بغیر ناشتہ کے سکو ل جا تے ہیں۔
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