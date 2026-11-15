کندیاں :خاتون گن پوائنٹ پر اغواء، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا
کندیاں (نمائندہ دنیا) تھانہ کندیاں کی حدود علی والی سے شادی شدہ نوجوان خاتون کو مبینہ طور پر اسلحہ کے زور پر اغواء کر لیا گیا۔
پولیس نے متاثرہ خاتون کے والد کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کر دی۔ عبدالوھاب کیت نامی شخص اپنے ایک نامعلوم ساتھی کے ہمراہ علی والی کی رہائشی بخت رانی کو مبینہ طور پر پسٹل کے بٹ مار کر زخمی کرنے کے بعد گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل پر بٹھا کر اغواء کرکے لے گیا۔
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