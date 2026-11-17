زبیر حسین شاہ کمشنر آفس سرگودھا میں سپر نٹنڈنٹ تعینات
خوشاب(نمائندہ دُنیا) ڈی سی آفس کے اسسٹنٹ سید زبیر حسین شاہ کو گریڈ 16میں ترقی دے کر کمشنر آفس سرگودھا میں بطور سپر ٹینڈیٹ تعینات کر دیا سید زبیر شاہ نے پرموشن ملنے کے بعد اپنی نئی ذمہ داریاں سنھال لیں ۔
ڈی سی آفس کے اسسٹنٹ سید زبیر حسین شاہ کو گریڈ 16میں ترقی دے کر کمشنر آفس سرگودھا میں بطور سپر ٹینڈیٹ تعینات کر دیا سید زبیر شاہ نے پرموشن ملنے کے بعد اپنی نئی ذمہ داریاں سنھال لیں ۔
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