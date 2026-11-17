اشیاء خوردونوش مہنگے داموں فروخت کرنے پر 5دکاندار پولیس کے حوالے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پرائس کنٹرول مجسٹریٹ محمد قیصرگوندل کے گلشن جمال،جوہر کالونی ، مجاہد کالونی ،بلاک نمبر9،شاہ پورمیں چھاپے ۔
سبزیاں، پھل، دالیں اور دیگر اشیاء خوردونوش مہنگے داموں فروخت کرتے ہوئے خالد یار، علی حیدر،عمران،یاسر، فرمان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کردیا، موقع پر جرمانوں کیساتھ ساتھ ان کیخلاف مقدمات درج کروا دیئے گئے ۔
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