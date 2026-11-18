زیادہ کرایہ ،8افراد کیخلاف مقدمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) 22شمالی ،میانی ،بھیرہ اور ملحقہ آبادیوں میں چیکنگ کے دوران کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پولیس نے محسن علی،نوید، محمد افضل وغیرہ 8افراد کے خلاف مقدمات درج کروا دیئے گئے ۔
22شمالی ،میانی ،بھیرہ اور ملحقہ آبادیوں میں چیکنگ کے دوران کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پولیس نے محسن علی،نوید، محمد افضل وغیرہ 8افراد کے خلاف مقدمات درج کروا دیئے گئے ۔
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