2موٹرسائیکل سوار حوالات بند
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) غیر نمونہ نمبر پلیٹ لگا کر گھومنے والے 2موٹرسائیکل سوار حوالات جا پہنچے ، 58جنوبی ،92شمالی سے شہزاد اور اشرف کو روک کر جانچ پڑتال کی توان کی نمبر پلیٹیں غیر نمونہ نکلی ،مقدمات درج کروا دیئے ۔
غیر نمونہ نمبر پلیٹ لگا کر گھومنے والے 2موٹرسائیکل سوار حوالات جا پہنچے ، 58جنوبی ،92شمالی سے شہزاد اور اشرف کو روک کر جانچ پڑتال کی توان کی نمبر پلیٹیں غیر نمونہ نکلی ،مقدمات درج کروا دیئے ۔
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