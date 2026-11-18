ہوٹل، دکانوں کو جرمانے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)غیر معیاری اجزاء کے استعمال، سابقہ نوٹسز کی عدم تعمیل اور ملاوٹی دودھ کی فروخت پر 1 ہوٹل، 1 سویٹس شاپ اور 1 ڈیری شاپ کو کام سے روکتے ہوئے مالکان کو بھاری جرمانے عائد کر دیئے ۔
غیر معیاری اجزاء کے استعمال، سابقہ نوٹسز کی عدم تعمیل اور ملاوٹی دودھ کی فروخت پر 1 ہوٹل، 1 سویٹس شاپ اور 1 ڈیری شاپ کو کام سے روکتے ہوئے مالکان کو بھاری جرمانے عائد کر دیئے ۔
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