میانوالی:مرغابیوں کا شکار کھیلتے شکاری گرفتار
میانوالی (نامہ نگار)میانوالی دریائے سندھ کے کنارے مرغابیوں کے شکاریوں کے خلاف وائلڈ لائف رینجرز کلیم اللہ خان اور انکی ٹیم کی کاروائی دوران کارروائی اسلحہ کے ساتھ مرغابیوں کا شکار کھیلتے ایک شکاری ذوالفقار کو گرفتار کر کے اس سے شکار میں استعمال ہونے والی کشتی۔۔۔
بندوق بارہ بور اور مرغابیاں برآمد کر لی گئیں جس پر گرفتار شکاری ذوالفقار کے خلاف تھانہ کندیاں نے مقدمہ درج کر لیا۔
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