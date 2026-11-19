موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی گینگ کو گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی گینگ کو گرفتار کرلیا۔۔۔
گرفتار ملزمان حذیفہ اور جان نتھا نیل کے قبضے سے 2 لاکھ 95 ہزار روپے سے زائد مالیت کے مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر لیے گئے ، اس موقع پر ڈی پی او سرگودھا کا کہنا ہے کہ شہریوں کے مال و جان کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ سرگودھا پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھے گی۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments