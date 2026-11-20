اشیا ضروریہ مہنگی بیچنے پر مقدمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرگودھا نے سلانوالی روڈ،استقلال آباد، طارق آباد پر چھاپے مار کر اشیاء خورونوش مہنگے داموں فروخت کرنے پر ممتاز، اشرف، عمران اور ساجدکیخلاف مقدمات درج کر لئے گئے ۔
پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرگودھا نے سلانوالی روڈ،استقلال آباد، طارق آباد پر چھاپے مار کر اشیاء خورونوش مہنگے داموں فروخت کرنے پر ممتاز، اشرف، عمران اور ساجدکیخلاف مقدمات درج کر لئے گئے ۔
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