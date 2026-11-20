بڑھنے سے آنکھوں، چھاتی کے امراض میں اضافہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) موسم کی تیزی سے تبدیلی اور ہوا میں خنکی بڑھنے سے آنکھوں، چھاتی کے امراض میں اضافہ ہو گیا ہے ۔
ذرائع کے مطابق سردی کے موسم میں ناک کان گلا اور آنکھوں کے امراض بڑھ جاتے ہیں، جسکی بڑی وجہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنا ہے ۔ آنکھوں سے پانی اور لال ہو جاتی ہیں، جبکہ نزلہ زکام کھانسی بخار اور گلا خراب ہوتا ہے ، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سر کو ڈھانپ کر رکھیں۔
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