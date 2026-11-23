پولیس سے اعلیٰ سطح کے تعلقات کا جھانسہ دے کر شہری سے بھاری رقم ہتھیا لی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ گلبرگ کے علاقے میں ملزم نے مبینہ طور پر پولیس کے ساتھ اپنے اعلیٰ سطح کے تعلقات ظاہر کرکے شہری کو باتوں میں الجھایا اور اس کا کام کروانے کا جھانسہ دے کر بھاری رقم وصول کر لی۔ بعدازاں ملزم کی جانب سے وعدہ پورا نہ کرنے پر متاثرہ شہری نے پولیس سے رجوع کر لیا۔
تھانہ گلبرگ کے علاقے میں ملزم نے مبینہ طور پر پولیس کے ساتھ اپنے اعلیٰ سطح کے تعلقات ظاہر کرکے شہری کو باتوں میں الجھایا اور اس کا کام کروانے کا جھانسہ دے کر بھاری رقم وصول کر لی۔ بعدازاں ملزم کی جانب سے وعدہ پورا نہ کرنے پر متاثرہ شہری نے پولیس سے رجوع کر لیا۔
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