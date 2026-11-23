عمران خان کو پر علاج کیلئے ا ن کی مر ضی کے مطا بق ہسپتا ل میں منتقل کیا جا ئے : را ئے حافظ عبدا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی سینئرنا ئب صد ر پا کستا ن تحریک انصاف وسا بق ٹکٹ ہولڈر را ئے حافظ عبدا لر حمن سا ہی ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ۔۔۔۔۔
سا بق و ز یر اعظم عمران خا ن کی صحت پر گہر ی تشویش کا اظہا رکر تے ہو ئے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کور ٹ کے ا حکا ما ت کے مطا بق انہیں فور ی طور پر علاج کیلئے ا ن کی مر ضی کے مطا بق ہسپتا ل میں منتقل کیا جا ئے اور بہتر ین جد ید طبی سہو لیا ت فراہم کی جا ئیں ان کی طرف سے سپریم کو رٹ کو لکھا جا نے وا لا خط بے بسی نہیں ہے کسی کی بھی جا ن اور صحت پر سیاست نہیں کر نی چا ہیے ۔
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