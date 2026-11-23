رجسٹریشن کے بغیر جانوروں کی مصنوعی نسل کشی میں ملوث شخص گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) محکمہ لائیو سٹاک سے رجسٹریشن کے بغیر جانوروں کی مصنوعی نسل کشی میں ملوث شخص رنگے ہاتھوں پکڑا گیا،ٹیم نے لاہور روڈ پر کاروائی کر کے اشرف کو لائسنس کے بغیر جانوروں کی مصنوعی نسل کشی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا،اس کے خلاف مزید قانونی کاروائی شروع کر دی گئی ۔
محکمہ لائیو سٹاک سے رجسٹریشن کے بغیر جانوروں کی مصنوعی نسل کشی میں ملوث شخص رنگے ہاتھوں پکڑا گیا،ٹیم نے لاہور روڈ پر کاروائی کر کے اشرف کو لائسنس کے بغیر جانوروں کی مصنوعی نسل کشی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا،اس کے خلاف مزید قانونی کاروائی شروع کر دی گئی ۔
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