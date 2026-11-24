قاضی ٹاؤن اور مجاہد کالونی میں مویشی باڑوں کی اجارہ داری
قاضی ٹاؤن اور مجاہد کالونی میں مویشی باڑوں کی اجارہ داریسیوریج نظام کی بدترین بندش، گندگی اور تعفن کے باعث لو گون کو مشکلات
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)شہر کے گنجان آباد اور پسماندہ علاقوں قاضی ٹاؤن اور مجاہد کالونی میں مویشی باڑا مالکان کی مبینہ اجارہ داری نے غریب اور متوسط طبقے کے مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔ بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی، سیوریج نظام کی بدترین بندش، گندگی اور تعفن کے باعث پورا علاقہ مسائل کی دلدل میں دھنس گیا ہے ، جبکہ اپنے گھروں میں پُرسکون زندگی گزارنے کے خواہش مند مکین مبینہ طور پر بااثر باڑا مالکان کے رحم و کرم پر ہیں۔علاقہ مکینوں کے مطابق بیشتر گھرانے انتہائی غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو پہلے ہی محدود وسائل میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر مویشی باڑوں کے باعث پیدا ہونے والی مشکلات کے خلاف آواز اٹھانا بھی ان کے لیے آزمائش بن چکا ہے ۔ شکایت کرنے والوں کو مبینہ طور پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، جبکہ چند خاندانوں کو مبینہ دباؤ کے باعث علاقہ چھوڑنے پر بھی مجبور ہونا پڑا ہے ۔
دوسری جانب سیوریج کے نظام کی بدترین بندش نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے ۔ گندا پانی گلیوں میں جمع رہنے ، نکاسی آب کے ناقص انتظامات اور جگہ جگہ پھیلی گندگی سے تعفن اٹھ رہا ہے ، جس کے باعث اہل علاقہ کو آمدورفت میں مشکلات کے ساتھ مختلف بیماریوں کے پھیلاؤ کا خطرہ بھی لاحق ہے ۔مویشی باڑوں کے انتظامات، صفائی، فضلے کی تلفی اور نکاسی آب کے حوالے سے مؤثر نگرانی نہ ہونے کے باعث مسائل مسلسل بڑھ رہے ہیں، جبکہ متعلقہ انتظامی اداروں کے افسران کو شکایات کے باوجود تاحال کوئی مستقل ریلیف نہیں مل سکا۔غریب شہریوں کے لیے ایک طرف گندگی، بدترین سیوریج اور غیر صحت مند ماحول ناقابل برداشت ہو چکا ہے ، تو دوسری طرف اپنے مسائل بیان کرنے پر مبینہ دھمکیوں کا خوف انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر رہا ہے ۔اہل علاقہ نے کمشنر سرگودھا، ڈپٹی کمشنر اور میونسپل کارپوریشن کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سنگین صورتحال کا فوری نوٹس لے کر مویشی باڑوں کی قانونی حیثیت، رہائشی آبادی میں ان کی موجودگی، صفائی اور فضلے کی تلفی کے انتظامات کی جانچ پڑتال کی جائے۔ ، سیوریج نظام کی فوری بحالی، گندگی کے خاتمے اور دھمکیاں دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی یقینی بنائی جائے تاکہ غریب شہریوں کو بااثر عناصر کی مبینہ اجارہ داری اور غیر انسانی حالات سے نجات مل سکے ۔
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