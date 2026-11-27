2 پیشہ ور بھکاری گرفتارمقدمات درج
میانوالی (نامہ نگار)تھانہ موسیٰ خیل پولیس کی کاروائی، 2 پیشہ ور بھکاری گرفتار، مقدمات درج۔
ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کی ہدایات پر ضلع بھر میں پیشہ ور بھکاریوں کیخلاف کاروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ سب انسپکٹر عمران خان نے 2 پیشہ ور بھکاری محمد شان ولد محمد اقبال سکنہ واں بھچراں اور قمر زمان ولد گل جہان سکنہ پپلاں کو بھیک مانگتے ہوئے اور گداگری ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گرفتار کرکے دونوں کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے ۔
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