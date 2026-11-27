ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت دن اور رات کی شفٹوں میں صفائی آپریشن جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری کی خصوصی ہدایت پر سرگودھا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت دن اور رات کی شفٹوں میں صفائی آپریشن جاری ہے۔
بازار، شاپنگ مالز و دیگر کاروباری مراکز، فوڈ پوائنٹس اور فوڈ کورٹس جہاں رات گئے تک شہریوں کی آمدورفت جاری رہتی ہے ، وہاں صفائی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی نائٹ شفٹ میں ورکرز فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تمام تحصیلوں میں پہلی،دوسری شفٹ اور نائٹ شفٹ کے دوران صفائی ٹیمیں متحرک ہیں۔، بالخصوص رات کے اوقات میں اہم چوراہوں، مرکزی شاہراہوں، کاروباری مراکز اور کھانے پینے کے مقامات پر صفائی ستھرائی یقینی بنائی جا رہی ہے تاکہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ صفائی کا عمل صرف دن کے اوقات تک محدود نہیں بلکہ شہری سرگرمیوں کے اوقات کو مدنظر رکھتے ہوئے رات گئے تک جاری رکھا جا رہا ہے ۔
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