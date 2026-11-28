11گاڑیوں کے چالان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمرشل گاڑیوں کی روڈ فٹنس اور کاغذات کی چیکنگ کے دوران کاغذات مکمل نہ رکھنے پر 11گاڑیوں کے چالان کر کے انہیں تھانوں میں بند کروا دیا۔ اورمجموعی طو رپر 86500 روپے جرمانہ بھی کیا گیاہے ۔
کمرشل گاڑیوں کی روڈ فٹنس اور کاغذات کی چیکنگ کے دوران کاغذات مکمل نہ رکھنے پر 11گاڑیوں کے چالان کر کے انہیں تھانوں میں بند کروا دیا۔ اورمجموعی طو رپر 86500 روپے جرمانہ بھی کیا گیاہے ۔
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