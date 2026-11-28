امانت میں خیانت، شہری کے 3 لاکھ 22 ہزار 500 روپے ہڑپ کر لیے گئے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) امانت میں خیانت کے ذریعے شہری کو لاکھوں روپے کا ٹیکہ لگا دیا گیا۔
موضع کوٹ میانہ کے رہائشی محمد اشرف نے پولیس کو درخواست دی کہ اس نے محمد فاروق کو 65 من گندم، مالیتی 3 لاکھ 22 ہزار 500 روپے ، دی تھی۔ ملزم نے گندم کی رقم اپنے پاس بطور امانت رکھنے اور مطالبے پر واپس کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، تاہم متاثرہ شہری کے مطابق متعدد بار رقم کا تقاضا کرنے کے باوجود ملزم ٹال مٹول سے کام لیتا رہا مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments