تیز رفتار رکشہ موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا، خاتون اور دو بچے شدید زخمی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) قصبہ چاوے والا سے شہر آنے والا رکشہ تیز رفتاری کے باعث چک 84 اڈا کے قریب موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں رکشے میں سوار ایک خاتون اور دو بچے شدید زخمی ہو گئے ۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس مصروف تفتیش ہے ۔
قصبہ چاوے والا سے شہر آنے والا رکشہ تیز رفتاری کے باعث چک 84 اڈا کے قریب موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں رکشے میں سوار ایک خاتون اور دو بچے شدید زخمی ہو گئے ۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس مصروف تفتیش ہے ۔
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