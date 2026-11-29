منشیات فروش گرفتار ،شراب برآمد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایس ایچ او تھانہ کڑانہ نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی میں ملوث ملزم کو گرفتارکر لیا ، گرفتار منشیات فروش سجاد کے قبضہ سے 30 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی ۔
ایس ایچ او تھانہ کڑانہ نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی میں ملوث ملزم کو گرفتارکر لیا ، گرفتار منشیات فروش سجاد کے قبضہ سے 30 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی ۔
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