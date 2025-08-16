صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

8سالہ بچے سے اغواکے بعد زیادتی کی کوشش، تشدد

لاہور(کرائم رپورٹر)ہنجروال کے علاقے مرغزار کالونی میں اوباشوں نے 8سالہ بچے کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنانے کی ناکام کوشش پر اسے سر میں پتھر مار کر شدید زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے۔۔۔

 ، پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ، تفصیلات کے مطابق ہنجروال کے علاقے رانا ٹاؤن سے دو اوباشوں نے 8سالہ بچے علی مراد کو ورغلا کر اغوا کر لیا اور اسے مرغزار کالونی گراؤنڈ میں لے جا کرزیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جس پر بچے نے شور مچا دیا، اس دوران ملزمان نے گھبرا کر بچے کے سر پر اینٹوں کے وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر قریب لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز حاصل کیں جس کی مدد سے پولیس نے ملزمان علی حسن اور ریحان کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر لیا ۔

 

