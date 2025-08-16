اوباش نے دوشیزہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اوباش نے دوشیزہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، بتایا جاتا ہے کہ لڈے والا کے رہائشی فیصل نے مسماۃ(ح) کو ڈرا دھمکا کرمبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور گھر والو کو بتانے پر سنگین نتائج کی د ھمکیاں دیں،اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
