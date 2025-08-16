سسرال سے واپس آنے والے نوجوان کو قتل کر دیا گیا
حیدرآباد تھل (نمائندہ دنیا) سسرال سے واپس آنے والے نوجوان کو گنجان آباد علاقے میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر نعش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا اور مقدمہ درج کرکے قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ تھانہ حیدرآباد تھل پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 24 گھنٹوں میں ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ قتل کی وجہ مقتول نوجوان کی بیوی سے قاتل کے ناجائز تعلقات تھے ۔ مقتول کی دو ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی۔ قاتل کی فوری گرفتاری پر اہل علاقہ نے پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے خراجِ تحسین پیش کیا۔