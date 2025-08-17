ملزم گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کرلیاگیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملزم کو گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے بی سی ٹاور چوک کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو روک کر چیک کیا۔ جس سے اسلحہ برآمد ہونے پر اسے حراست میں لے لیا گیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے ۔
