صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سگیاں پل :اسلحہ کی نمائش کرنے والے 2افرادگرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
سگیاں پل :اسلحہ کی نمائش کرنے والے 2افرادگرفتار

لاہور (آن لائن) ملک بھر میں سیاہ شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سگیاں پل پر پولیس ناکہ کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ کی نمائش کرنے والے دو ملزموں کو گرفتار کر لیا۔

 گرفتار ملزموں کی شناخت ادریس اور حیدر کے نام سے ہوئی ہے ۔ پولیس نے گاڑی کی تلاشی کے دوران دو رائفلیں، میگزین اور گولیاں برآمد کیں۔ دونوں ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے تھانہ شاہدرہ منتقل کر دیا گیا۔ایس پی موبائلز ارسلان زاہد نے کہا ہے کہ سیاہ شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا، شہریوں کی حفاظت کے لیے بلاامتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

جوہانسبرگ :پاک،افریقہ ٹریڈ سمٹ کانفرنس کا شاندار انعقاد

نان پٹرولیم کیمیکلز کو ڈی پی ایل سے مستثنیٰ قرار دینے کا مطالبہ

50فیصد کپاس فیکٹریاں تاریخ میں پہلی بارغیر فعال

فیس لیس کلیئرنس سے گاڑیوں کی درآمد 41فیصد بڑھ گئی

تیل و گیس کی مقامی پیداوار 22برس کی کم ترین سطح پر

وژن2030:ایکسپورٹرز سعودی فنڈنگ کا فائدہ اٹھا سکتے ،ٹیکس محتسب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak