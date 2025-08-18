صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھوانہ:جعلی ،ناقص زرعی ادویات فروخت کرنے پر مقدمہ

بھوانہ (نمائندہ دُنیا )اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت (پلانٹ پروٹیکشن) محمد بلال کی کارروائی کے دوران جعلی اور ناقص زرعی ادویات فروخت کرنے والے دکاندار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت نے بھوانہ میں واقع نعمان سپرے سنٹر کو چیک کیا۔ معائنہ کے دوران بڑی مقدار میں زائد المیعاد اور ناقص زرعی ادویات برآمد ہوئیں۔ دکاندار سے کمپنیوں کی ڈیلرشپ اور انوائس طلب کی گئی، تاہم وہ فراہم نہ کرسکا اور نہ ہی سٹاک رجسٹر میں کوئی اندراج موجود تھا، جو قانوناً جرم ہے ۔اس پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

