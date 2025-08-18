صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسانی سمگلنگ ،سابق ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سمیت 2 ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ایف آئی اے فیصل آباد زون نے کرپشن اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملز موں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے اہم کامیابیاں حاصل کر لیں۔

ایف آئی اے سرگودھا سرکل نے کارروائی کرتے ہوئے سابق ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر خوشاب اصغر علی ڈاہا کو گرفتار کر لیا۔ ملزم پر الزام ہے کہ اس نے اپنے ماتحت افسر کی غیر قانونی بیرون ملک روانگی میں سہولت فراہم کی اور سات ماہ سے زائد غیر حاضری کو حکام سے چھپایا۔ اس دوران نہ صرف غیر حاضر افسر کی تنخواہیں، بلکہ اضافی ڈیوٹی الاؤنسز اور اعزازیہ کی ادائیگی بھی کرائی گئی، جس سے قومی خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے ۔دوسری جانب ایف آئی اے نے ایک اور کارروائی کے دوران تلہ گنگ (چکوال) میں اشتہاری انسانی اسمگلر گل بہار عباس کو گرفتار کر لیا۔ ملزم پر الزام ہے کہ اس نے ایک شہری کو عرب امارات میں ملازمت دلوانے کے بہانے 6 لاکھ روپے ہتھیائے ، تاہم وعدے کے مطابق بیرون ملک نہ بھجوا سکا اور روپوش ہو گیا تھا۔ایف آئی اے حکام کے مطابق گرفتار ملز مون کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور کرپشن و انسانی سمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔

 

