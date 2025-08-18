صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ میں فیسکو ٹاسک فورس کا ایکشن ،5بجلی چور گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
گوجرہ (نمائندہ دُنیا)فیسکو ٹاسک فورس نے بجلی چوری میں ملوث پانچ افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔

ذرائع کے مطابق محلہ قادر کالونی کے عارف، چک نمبر 306 ج ب کے طلحہ آفتاب اور ناظم بابر، چک نمبر 282 ج ب کے محمد ریاض جبکہ چک نمبر 160 گ ب کے محمد الیاس اپنے اپنے میٹروں سے بجلی چوری میں مصروف تھے ۔اطلاع ملنے پر فیسکو اہلکاروں نے مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور ملز موں کو بجلی چوری کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ موقع پر میٹر بھی اتار لیے گئے جبکہ تحریری طور پر تھانہ سٹی اور صدر پولیس کو آگاہ کیا گیا۔ پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

