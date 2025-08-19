صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

8منشیات فروش ودیگرجرائم پیشہ گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
8منشیات فروش ودیگرجرائم پیشہ گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)پولیس نے 8منشیات فروش گرفتار کر لیے۔چوکی اعوان ڈھائے والاپولیس نے خاتون سلمیٰ شاہین ،عاطف اور بادام خان کو منشیات کی ڈلیوری دیتے گرفتار کر کے۔۔۔

 3 کلو چرس اور 660 گرام آئس برآمد کر لی ۔ نوانکوٹ پولیس نے 6 ملزم گرفتار کر لئے ۔نواز ببی، وقاص اور گلفام سے 1 کلو آئس برآمد کر لی۔ گڑھی شاہو پولیس نے ملزم اعجاز کو گوندی پیر دربار گڑھی شاہو سے گرفتار کر کے 2260 گرام چرس وناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ چوکی میو ہسپتال پولیس نے احمد طارق کو گرفتار کر کے 1240 گرام چرس اور 300 گرام آئس برآمد کر لی ۔ 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :زبردست تیزی، انڈیکس نئی بلند سطح پر پہنچ گیا

ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا ،تولہ سونا 1500روپے مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 27ارب کے 26115سودے

اسٹیٹ بینک پرزم پلس نظام ادائیگی کا افتتاح آج کریگا

سی ڈی سی اور پی آئی سی جی نے شیئر ہولڈر آگاہی پورٹل متعارف کرادیا

پاک،امریکا دوطرفہ تجارت میں 16فیصداضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak