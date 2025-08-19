پرچی جوا کروانے والے 2ملز موں کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پرچی جوا کروانے والے دو ملز موں کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے محلہ افغان آباد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو ملز موں کو گرفتار کر لیا۔ جو مبینہ طور پر جوا پرچی فروخت کرنے میں مصروف تھے۔ مقدمات درج کرلئے گئے ہیں۔
