صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مپیکو کا کریک ڈاؤن، سات افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے

  • جرم و سزا کی دنیا
مپیکو کا کریک ڈاؤن، سات افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے

ملتان(خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاورکمپنی ، پولیس اور رینجرز کی مشترکہ ٹیموں نے سول لائنز سب ڈویژن خانیوال کے علاقوں میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن کیا۔

 سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن خانیوال سرکل مشتاق احمد اٹھنگل ، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل نصراللہ خان ناصر اور ونگ کمانڈر رینجرز کی نگرانی میں ایکسین خانیوال ڈویژن ریحان علی چوہان اور ایس ڈی او سول لائنزفرسٹ سب ڈویژن عبدالستار کی سربراہی میں ٹیموں نے چک 70/10-R آریا نگر، چک 71/10-R، چک 66/10-Rاورچک 44/10-Rمیں 30لاکھ40ہزارروپے واجبات کی عدم ادائیگی پر 2زرعی ٹیوب ویلوں کے ٹرانسفارمرز، 5سنگل اور تھری فیز میٹرزاور800میٹر ایل ٹی کنڈکٹر اُتارلیاجبکہ چیکنگ کے دوران 7افراد کو ایل ٹی لائنوں سے ڈائریکٹ کنڈیاں لگارکر بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ ا۔ بجلی چوری میں استعمال ہونے والی تاریں اورمیٹرز بھی اُتارلئے گئے جبکہ بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کرانے کے لئے درخواستیں متعلقہ پولیس سٹیشن میں بھیج دیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ پر قبضہ کی تیاری،اسرائیل نے60ہزار ریزرو فوجیوں کو طلب کر لیا

یوکرین امن معاہدہ میرا جنت جانیکا امکان بڑھا سکتا :ٹرمپ

چین بھارت تعلقات میں مسلسل پیش رفت ہو رہی:مودی

نئی دہلی کی وزیراعلیٰ ریکھا گپتا قاتلانہ حملے میں زخمی،ملزم گرفتار

جھوٹی کال کرنے والا پکڑا گیا

عالمی فوجداری عدالت کے مزید 4ججز پر امریکی پابندیاں عائد

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak