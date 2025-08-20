صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محرم جلوسوں میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 2مقدمات درج

  • جرم و سزا کی دنیا
سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی میں محرم الحرام کے دوران ذوالجناح کے جلوسوں میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر تھانہ سلانوالی اور تھانہ فیکٹری ایریا سرگودھا میں علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کر لیے گئے ۔

تھانہ فیکٹری ایریا میں درج ایف آئی آر کے مطابق سلانوالی سے آنے والا ذوالجناح کا ایک جلوس سرگودھا پہنچا، جہاں شرکاء نے نعرے بازی کی۔ جامع مسجد نورانی کے خطیب و امام مولانا عبد الرحمن کی درخواست پر 15نامزد اور 40نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نامزد افراد میں رانا یاور حسین، رانا خاور حسین، پرویز بلوچ، ندیم شاہ، ذوالفقار علی، غلام علی، رانا اشفاق، فضل شاہ، طاہر رانا، سجاد، غضنفر عباس علوی، اور مسعود سلیم شامل ہیں۔ادھر تھانہ سلانوالی پولیس نے نواحی چک نمبر 126 جنوبی میں بغیر اجازت ذوالجناح کا جلوس نکالنے پر 20نامزد اور تقریباً 50نامعلوم مرد و خواتین کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ نامزد افراد میں نوید شاہ باقر، حمزہ، ندیم شاہ، اسد علی، تراب علی، ظفر شاہ، اور احسن شامل ہیں۔

 

