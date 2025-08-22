صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • جرم و سزا کی دنیا
دوران ڈکیتی اقدام قتل کے ملزم کی ضمانت منظور

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے دوران ڈکیتی اقدام قتل کے مقدمہ میں ایک ملزم کی ضمانت منظور جبکہ ایک کی مسترد کر دی۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس جواد ظفر نے ملزم مرتضیٰ اور محمد افتخار کی درخواست ضمانت پر سماعت کی،عدالت کو بتایا گیا کہ ملزمان کے خلاف فیصل آباد میں ڈکیتی کے دوران خنجر مارنے کا مقدمہ درج ہے ،مقدمہ میں خنجر کے وار سے زخمی کرنے کا الزام لگایا گیا ہے ،میڈیکل رپورٹ میں خنجر کا وار ثابت نہیں ہوا،ملزم مرتضیٰ کی موقع پر موجودگی ثابت نہیں ہوتی ،عدالت ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کرے۔

